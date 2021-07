AreaDanza | urban dance festival a Udine 23-25 luglio 2021

Leggi su udine20

(Di venerdì 23 luglio 2021) “”, organizzato dalla Compagnia Arearea e parte della rete Intersezioni, torna nell’estatecon sei giornate e un cartellone ricco di spettacoli, fra cui due prime assolute (Cosmicr e Attraverso), ospiti internazionali e nazionali, progetti performativi under 35 e riti di comunità che coinvolgeranno professionisti e amatori della sesta arte. Per la nuova edizione del– sostenuta della Regione Fvg e dal MiC – i direttori artistici, Marta Bevilacqua e Roberto Cocconi, hanno scelto i parchi e i giardini per incoraggiare artisti ...