Apple Music | disponibili su Android il Dolby Atmos e il formato Lossless AudioHDblog it

(Di venerdì 23 luglio 2021)ha aggiornato la sua appperRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

VanityFairIt : In esclusiva su Apple Music il backstage del videoclip di «In un'ora», il nuovo tormentone estivo di Shade con la p… - bnk48official : @AKB48_staff @48_asainanami @s_snowgirl_n @yuirii_murayama @tenten_yurina M21?Neko Allergy?@AKB48_staff Spotify:… - chemikangelo : RT @radiomusicfree: Oggi su - iamlucazaba : @barber_sevilla Da questa mattina aggiorno in modo compulsivo apple music - nonmicercate : io sono ossessionato è l’unica cosa che ascoltooo da stamattina -

Ultime Notizie dalla rete : Apple Music

Le novità riportate nel changelog ufficiale dell'applicazione sono esattamente quelle che erano state menzionate nella versione beta:su un dispositivo Android La riproduzione con audio ...L'evento è stato diffuso via(qui sotto alcune immagini "rubate" dal pubblico). Nell'album si segnalano collaborazioni con Jay - Z (per la prima volta insieme con Kanye dopo il ...Dopo anni di rapporti 'congelati', Jay-Z è tornato al fianco di Kanye West in una nuova traccia dell'album DONDA.Dopo un periodo di beta testing durato circa un mese, Apple ha aggiornato la sua app Music per Android arricchendola della nuova funzionalità audio spaziale con Dolby Atmos e con il supporto ai nuovi ...