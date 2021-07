Anticipazioni Love is in the air: la folle gelosia di Serkan (Di venerdì 23 luglio 2021) Anticipazioni Love is in the Air, ecco cosa succederà nella puntata di oggi venerdì 23 luglio 2021 nella soap turca La storia di Love is in the Air racconta le vicende di Eda Y?ld?z, ragazza che proviene da una famiglia povera e lega tutte le sue speranze all’istruzione. A causa del ricco Serkan Bolat, perde la borsa di studio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 23 luglio 2021)is in the Air, ecco cosa succederà nella puntata di oggi venerdì 23 luglio 2021 nella soap turca La storia diis in the Air racconta le vicende di Eda Y?ld?z, ragazza che proviene da una famiglia povera e lega tutte le sue speranze all’istruzione. A causa del riccoBolat, perde la borsa di studio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

VelvetMagIta : #LoveIsInTheAir, anticipazioni dal 26 al 30 luglio: Serkan scopre la verità sul passato di Eda #VelvetMag #Velvet - zazoomblog : Love is in the air anticipazioni 23 luglio 2021: arriva Efe Akman e ora Serkan ha un nuovo nemico - #anticipazioni… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Love is in the air anticipazioni 23 luglio 2021: arriva Efe Akman e ora Serkan ha un nuovo nemico… - infoitcultura : Love Is In The Air anticipazioni: EFE AKMAN, ecco chi è il “complice”! - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 22 luglio 2021 -