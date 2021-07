Ancelotti ammette l’evasione fiscale in Spagna nel 2014 (Di venerdì 23 luglio 2021) Nuovo capitolo della vicenda Carlo Ancelotti-fisco in Spagna. Il tecnico del Real Madrid si è recato al Tribunale distrettuale numero 35 della capitale spagnola per rispondere alla richiesta del Tesoro, che gli ha imposto il pagamento di tasse non versate per il valore di 1,4 milioni di euro nel 2014 e nel 2015. L’allenatore – L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 23 luglio 2021) Nuovo capitolo della vicenda Carlo-fisco in. Il tecnico del Real Madrid si è recato al Tribunale distrettuale numero 35 della capitale spagnola per rispondere alla richiesta del Tesoro, che gli ha imposto il pagamento di tasse non versate per il valore di 1,4 milioni di euro nele nel 2015. L’allenatore – L'articolo

