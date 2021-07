Analisi dei prezzi di ADA, DOGE e VET: La settimana rialzista potrebbe chiudere in perdita (Di venerdì 23 luglio 2021) Il mercato delle criptovalute ha vissuto una settimana rialzista, ma DOGE, ADA e VET potrebbero registrare perdite all’avvicinarsi del fine settimana Il mercato delle criptovalute ha goduto di una settimana positiva, il bitcoin è salito sopra l’area dei 29 mila dollari raggiungendo la soglia dei 32 mila dollari. Anche ether si è comportato bene superando la soglia dei 2 mila USD dopo essere crollato sotto i 1.700 USD. Delle tre criptovalute che esamineremo in questo articolo, DOGEcoin risulta il vincitore di questa settimana, il prezzo è aumento di oltre ... Leggi su coinlist.me (Di venerdì 23 luglio 2021) Il mercato delle criptovalute ha vissuto una, ma, ADA e VETro registrare perdite all’avvicinarsi del fineIl mercato delle criptovalute ha goduto di unapositiva, il bitcoin è salito sopra l’area dei 29 mila dollari raggiungendo la soglia dei 32 mila dollari. Anche ether si è comportato bene superando la soglia dei 2 mila USD dopo essere crollato sotto i 1.700 USD. Delle tre criptovalute che esamineremo in questo articolo,coin risulta il vincitore di questa, il prezzo è aumento di oltre ...

