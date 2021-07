Amy Winehouse, un’anima in tempesta: 10 anni senza la voce del soul bianco (Di venerdì 23 luglio 2021) “Quelle come me sono destinate ad avere l’anima perpetuamente in tempesta.” Come una profezia anzi tempo, queste parole di Amy Winehouse fanno un rumore assordante, anche a dieci anni di distanza dalla sua scomparsa. Il 23 luglio 2011, infatti, è stata una data che in molti non potranno dimenticare. Colei che era stata designata come Regina del soul bianco se n’era andata per sempre, a soli 27 anni. La stessa età “maledetta” di Jimmy Hendrix, Janis Joplin e Kurt Cobain. Ritrovata nella sua abitazione situata al numero 30 di Camden Square, è stata vittima di una fragilità che, se sul palco ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 23 luglio 2021) “Quelle come me sono destinate ad avere l’anima perpetuamente in.” Come una profezia anzi tempo, queste parole di Amyfanno un rumore assordante, anche a diecidi distanza dalla sua scomparsa. Il 23 luglio 2011, infatti, è stata una data che in molti non potranno dimenticare. Colei che era stata designata come Regina delse n’era andata per sempre, a soli 27. La stessa età “maledetta” di Jimmy Hendrix, Janis Joplin e Kurt Cobain. Ritrovata nella sua abitazione situata al numero 30 di Camden Square, è stata vittima di una fragilità che, se sul palco ...

