Amministrative Roma: arrivano le liste per Gualtieri e Michetti. Ma la campagna elettorale si gioca (anche) sul vaccino (Di venerdì 23 luglio 2021) Giorni di liste nelle coalizioni che appoggiano i candidati a sindaco di Roma: tra accordi che si stringono, e altri che si infrangono, sia il centrosinistra che il centrodestra hanno presentato le prime liste. La campagna elettorale, però, si sta giocando su un tema: il vaccino, con i casi di positività al Covid che aumentano anche a Roma. IL CENTROSINISTRA – Per Roberto Gualtieri sindaco ad oggi ci sono cinque liste, oltre a quella del Partito democratico: Sinistra civica ecologista, riunisce Liberare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Giorni dinelle coalizioni che appoggiano i candidati a sindaco di: tra accordi che si stringono, e altri che si infrangono, sia il centrosinistra che il centrodestra hanno presentato le prime. La, però, si stando su un tema: il, con i casi di positività al Covid che aumentano. IL CENTROSINISTRA – Per Robertosindaco ad oggi ci sono cinque, oltre a quella del Partito democratico: Sinistra civica ecologista, riunisce Liberare ...

Gb13Giovanna : RT @Fort71488686: La differenza. Sotto le amministrative i sindaci politici fanno qualche rattoppo o inaugurano qualcosa. La Leggenda a Rom… - Fort71488686 : La differenza. Sotto le amministrative i sindaci politici fanno qualche rattoppo o inaugurano qualcosa. La Leggenda… - LavoroLazio_com : Battisti (PD): 'Vincere le elezioni amministrative di Roma e del Lazio nel solco del lavoro dell... - RiganteLeonardo : @a_padellaro Chiediti perché uno sconosciuto come Michetti è in vantaggio nei sondaggi per le amministrative di Rom… - AlleviLaura : @lenuccia82 @dino_andreani Non potrà continuare sempre così, non è possibile. Secondo me qualcuno che vuole un camb… -