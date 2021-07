Amichevoli: bene il Liverpool, 1-0 al Mainz. Stop Atletico Madrid (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Liverpool vince e convince. L’Atletico Madrid non va oltre il pari. Nell’amichevole contro la sua ex squadra, Jurgen Klopp trova una vittoria di misura contro il Mainz ggrazie ad una autorete di Kilian al minuto 86. L’Atletico Madrid di Simeone, invece, pareggia a reti inviolate con il Numancia nei 90? regolamentari e poi vince dagli 11 metri. Al 4° Soriano porta in vantaggio i colchoneros, al 32° il pareggio di Diego Suarez. Ai rigori la spuntano i campioni di Spagna che ne realizzano 5 su 7, contro i 4 degli avversari. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) Ilvince e convince. L’non va oltre il pari. Nell’amichevole contro la sua ex squadra, Jurgen Klopp trova una vittoria di misura contro ilggrazie ad una autorete di Kilian al minuto 86. L’di Simeone, invece, pareggia a reti inviolate con il Numancia nei 90? regolamentari e poi vince dagli 11 metri. Al 4° Soriano porta in vantaggio i colchoneros, al 32° il pareggio di Diego Suarez. Ai rigori la spuntano i campioni di Spagna che ne realizzano 5 su 7, contro i 4 degli avversari. SportFace.

Advertising

ripamichele : @angianna78 @diego_tvl @Carloalvino Hai perfettamente ragione, sono legato ad un altro calcio, eppure in passato ho… - infoitsport : Le amichevoli odierne, bene il Genoa, fatica la Roma - PhrasesSara : Essere amichevoli con le persone? Non porta a nulla fidatevi di me, ognuno di noi ha un pugnale con cui colpire l'a… - maumou72 : Annullano tournée, amichevoli in Israele(guarda il caso), fra 1 mese e mezzo c'è la Chhampions, con Francia e Inghi… - infoitsport : Italia pallavolo maschile, bene le due amichevoli in vista dell’esordio alle Olimpiadi -