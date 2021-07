Amica di agosto è in edicola con la Shopping Bag del set Icons (Di venerdì 23 luglio 2021) Amica di agosto vi aspetta in edicola con la Shopping Bag del set Icons: secondo appuntamento con la collezione di accessori lanciata con la Maxi Bag del numero di luglio e che continuerò fino a settembre con la doppia pochette. Un’altra estate per portare Amica sempre con voi. I colori scelti per le Icons Bag sono giallo e verde acqua, nelle varianti con i manici a contrasto. Una combinazione cromatica più vacanziera che mai. Perché l’estate è il momento migliore per sfogliare le nostre pagine e sognare come ci vestiremo nella prossima stagione. Nel frattempo… Buona ... Leggi su amica (Di venerdì 23 luglio 2021)divi aspetta incon laBag del set: secondo appuntamento con la collezione di accessori lanciata con la Maxi Bag del numero di luglio e che continuerò fino a settembre con la doppia pochette. Un’altra estate per portaresempre con voi. I colori scelti per leBag sono giallo e verde acqua, nelle varianti con i manici a contrasto. Una combinazione cromatica più vacanziera che mai. Perché l’estate è il momento migliore per sfogliare le nostre pagine e sognare come ci vestiremo nella prossima stagione. Nel frattempo… Buona ...

Advertising

robba07 : Caro presidente Draghi, ma a chi compie 12 anni il 5 agosto, prima di buttarlo fuori dal McDonald’s o dalla Speck S… - antonioscorry : RT @sabripillot: Cosa è successo negli ultimi 5 giorni di vita di #MarioPaciolla? “Mi aveva detto che voleva andarsene ad Agosto e che vol… - asilewave : Quindi ho tenuto il mio appuntamento al 4 agosto, tanto l'importante é farlo il vaccino no? Ora me la prendo in cul… - MaNCheSens : non vedrò la mia migliore amica fino al 22 agosto … starò 1 mese a casa - gabcicala : RT @sabripillot: Cosa è successo negli ultimi 5 giorni di vita di #MarioPaciolla? “Mi aveva detto che voleva andarsene ad Agosto e che vol… -