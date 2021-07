American Express, balzo degli utili su rilascio di riserve per perdite su crediti (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – American Express, società statunitense che opera nei servizi finanziari e di viaggio, ha registrato un utile netto di 2,3 miliardi di dollari, o 2,80 per azione, nel secondo trimestre dell’anno. Questo dato si confronta con un utile per azione di 0,29 dollari dello stesso periodo dello scorso anno e con gli 1,67 dollari attesi dal mercato. I ricavi totali (al netto degli interessi passivi) si sono attestati a 10,2 miliardi di dollari, in crescita del 33% rispetto ai 7,7 miliardi di dollari di un anno fa. I risultati, sottolinea American Express, hanno riflesso l’impatto di 866 milioni di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) –, società statunitense che opera nei servizi finanziari e di viaggio, ha registrato un utile netto di 2,3 miliardi di dollari, o 2,80 per azione, nel secondo trimestre dell’anno. Questo dato si confronta con un utile per azione di 0,29 dollari dello stesso periodo dello scorso anno e con gli 1,67 dollari attesi dal mercato. I ricavi totali (al nettointeressi passivi) si sono attestati a 10,2 miliardi di dollari, in crescita del 33% rispetto ai 7,7 miliardi di dollari di un anno fa. I risultati, sottolinea, hanno riflesso l’impatto di 866 milioni di ...

