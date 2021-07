Ambra Angiolini testimone di nozze di due amiche, arrivano gli insulti perché mamme (Di venerdì 23 luglio 2021) Poche settimane i fa Ambra Angiolini aveva presentato sui social suo nipote Leone, il figlio di due sue care amiche che ieri si sono unite in matrimonio. Ambra al settimo cielo è stata scelta come testimone di nozze e anche per loro ha pubblicato un post per gli auguri. La Angiolini era la testimone della sposa e ha ringraziato entrambe, Stefania e Doris, per il momento meraviglioso vissuto insieme. Se dalla nascita del piccolo Leone gli hater non avevano capito molto si sono poi scatenati quando hanno visto lo scatto della famiglia nel giorno del sì. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 23 luglio 2021) Poche settimane i faaveva presentato sui social suo nipote Leone, il figlio di due sue careche ieri si sono unite in matrimonio.al settimo cielo è stata scelta comedie anche per loro ha pubblicato un post per gli auguri. Laera ladella sposa e ha ringraziato entrambe, Stefania e Doris, per il momento meraviglioso vissuto insieme. Se dalla nascita del piccolo Leone gli hater non avevano capito molto si sono poi scatenati quando hanno visto lo scatto della famiglia nel giorno del sì. ...

