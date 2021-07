Ambiente, verso il divieto di balneazione sul litorale di Napoli (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sarà vietata temporaneamente la balneazione sul litorale di Napoli tra Largo Nazario Sauro e Marechiaro. “L’ordinanza del sindaco è in corso di pubblicazione – ha annunciato l’ assessore alla Salute Francesca Menna – l’ARPAC, a inizio settimana, ha effettuato esami a campione del mare dopo le abbondanti precipitazioni ed ha rilevato presenza di inquinanti che impediscono la balneazione, ha aggiunto Menna. “I funzionari dell’ ARPAC hanno assicurato che, quanto prima possibile, verranno eseguiti ulteriori campionamenti per verificare il superamento della criticità”, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sarà vietata temporaneamente lasulditra Largo Nazario Sauro e Marechiaro. “L’ordinanza del sindaco è in corso di pubblicazione – ha annunciato l’ assessore alla Salute Francesca Menna – l’ARPAC, a inizio settimana, ha effettuato esami a campione del mare dopo le abbondanti precipitazioni ed ha rilevato presenza di inquinanti che impediscono la, ha aggiunto Menna. “I funzionari dell’ ARPAC hanno assicurato che, quanto prima possibile, verranno eseguiti ulteriori campionamenti per verificare il superamento della criticità”, ...

