Ambiente | la lettera aperta delle associazioni ai Paesi del G20

In questi giorni si riuniscono a Napoli i ministri dell'Ambiente dei Paesi del G20, per il Summit su Clima, Ambiente ed Energia. TPI riceve e pubblica la lettera di e organizzazioni internazionali, fondazioni e associazioni che ogni giorno si battono per la giustizia climatica Dal 20 al 23 luglio si riuniscono a Napoli i ministri dell'Ambiente dei Paesi del G20, per il Summit su Clima, Ambiente ed Energia. I firmatari – organizzazioni della società civile di tutta Europa impegnate per la giustizia climatica – esortano i ministri a cogliere questa ...

