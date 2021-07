Ama: materiali ingombranti, domenica mattina raccolta straordinaria (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma – Ancora una mattinata all’insegna della sensibilizzazione ambientale e della corretta raccolta e differenziazione di tutte le tipologie di rifiuti. domenica 25 luglio AMA metterà nuovamente a disposizione dei cittadini alcune postazioni su strada straordinarie presso cui conferire gratuitamente rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici ed altre tipologie non conferibili nei cassonetti. Verranno coinvolti nell’iniziativa i municipi VI, XII e XIII. Lo comunica AMA S.p.A. in una nota. L’appuntamento per i cittadini è alle ore 08:00 in via Ambrogio Necchi (area parcheggio Metro C fermata Grotte Celoni – municipio ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma – Ancora unata all’insegna della sensibilizzazione ambientale e della correttae differenziazione di tutte le tipologie di rifiuti.25 luglio AMA metterà nuovamente a disposizione dei cittadini alcune postazioni su strada straordinarie presso cui conferire gratuitamente rifiuti, elettrici ed elettronici ed altre tipologie non conferibili nei cassonetti. Verranno coinvolti nell’iniziativa i municipi VI, XII e XIII. Lo comunica AMA S.p.A. in una nota. L’appuntamento per i cittadini è alle ore 08:00 in via Ambrogio Necchi (area parcheggio Metro C fermata Grotte Celoni – municipio ...

Ama, allarme pulci e blatte: «Invasione negli spogliatoi» Cambiarsi negli spogliatogli dello stabilimento Ama di Rocca Cencia è diventato un vero inferno per chi ci lavora. Ma anche frequentare gli uffici o la sala manovre. I locali sono ...

