Alpinista muore durante una discesa dal Dente del Gigante

(Di venerdì 23 luglio 2021) È precipitato per circa 50 metrilain corda doppia di una parete deldel. È morto così unitaliano. Originario di Cortenova, Lecco, il 65enne Francesco Galperti si trovava sul versante francese del Monte Bianco nel pomeriggio del 22 luglio insieme a due compagni di cordata, anche loro italiani, illesi ma sotto choc. Galperti è deceduto per le ferite riportatela caduta e nulla sono serviti i tentativi di rianimazione. “Cecco aveva fatto scalate impegnative ed era benvoluto da tutti. Quando organizzavamo attività legate all’alpinismo ...

Tragedia in montagna , dove Francesco Galperti,di Cortenova in provincia di Lecco, è morto dopo essere precipitato per 50 metri sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. L'uomo, 65 anni, si trovava con due compagni di ...Monte Bianco, tragedia sul versante francese:italianoprecipitando nel vuoto Unitaliano è deceduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 22 luglio , durante un'escursione sul ...È precipitato per circa 50 metri durante la discesa in corda doppia di una parete del Dente del Gigante. È morto così un alpinista italiano. Originario di Cortenova, Lecco, il 65enne Francesco Galpert ...Un volo di oltre 50 metri durante la discesa in corda doppia dal Dente del Gigante, sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. È morto così Francesco Galperti, 65 anni, di Cortenova, nel Le ...