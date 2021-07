“All’ex Maddalena si realizzerà finalmente la cittadella della Giustizia bergamasca”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 23 luglio 2021) Bergamo. L’accordo definitivo tra Comune di Bergamo e Agenzia del Demanio ha riscosso un consenso estremamente positivo da parte delle associazioni coinvolte dal mondodel tribunale cittadino. Sin 2017 attivi per rendere reale la concessione dell’ex conventoin via Sant’Alessandro al tribunale così da ampliare i propri spazi, le realtà del mondo forense e non solo ora,, potranno vedere la loro “casa” sotto la luce di lustro che si merita. “Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo unitamente alle associazioni forensi Aiaf, Aiga, Apf, Camera Civile, Camera ...