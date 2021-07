Alla fine, quindi, Salvini si è vaccinato (Di venerdì 23 luglio 2021) Ha creato un caso social, senza esporsi molto ma mostrando alcuni dettagli che erano saltati agli occhi degli attenti osservatori. Poi, dopo alcune ore di polemiche, è arrivata la conferma da fonti ufficiali della Lega, confermate dalle agenzie Agi e AdnKronos: Matteo Salvini si è vaccinato questa mattina a Milano. Il leader della Lega, che nelle ultime settimane aveva rilasciato alcune dichiarazioni contrarie al vaccino per gli under 40, ha ricevuto la prima dose del prodotto anti-Covid nell’hub vaccinale della “Fabbrica del Vapore” di Milano. Salvini si è vaccinato, dopo la foto Instagram la conferma da fonti ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Ha creato un caso social, senza esporsi molto ma mostrando alcuni dettagli che erano saltati agli occhi degli attenti osservatori. Poi, dopo alcune ore di polemiche, è arrivata la conferma da fonti ufficiali della Lega, confermate dalle agenzie Agi e AdnKronos: Matteosi èquesta mattina a Milano. Il leader della Lega, che nelle ultime settimane aveva rilasciato alcune dichiarazioni contrarie al vaccino per gli under 40, ha ricevuto la prima dose del prodotto anti-Covid nell’hub vaccinale della “Fabbrica del Vapore” di Milano.si è, dopo la foto Instagram la conferma da fonti ...

