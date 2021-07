Aliens | Fireteam Elite è guerra agli Xenomorfi nel nuovo video gameplay

(Di venerdì 23 luglio 2021), lo sparatutto in terza persona di Cold Iron Studios, arriverà il mese prossimo. Tuttavia grazie ad unpossiamo dare uno sguardo nel detto su ciò che i giocatori dovranno aspettarsi. Il, che potete visionare in calce a questo articolo, mostra circa 15 minuti di: durante la sessione avremo modo di vedere diversivenire triturati dall'arsenale che i giocatori avranno a disposizioni. A tal proposito vengono mostrate anche una parte delle armi che potremo ...

Cold Iron Studios sta lavorando costantemente per pubblicare per i tempi previstiElite, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi nel corso della giornata del 24 agosto 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5 al prezzo di 39,99 . ...Un saluto terrificante, senz'altro, ma incontri ravvicinati del genere fanno parte del lavoro quando sei un marine inElite . Questo sparatutto in terza persona cooperativo degli ...Cold Iron Studios mostra un nuovo trailer della durata di ben quindici minuti del nuovo attesissimo Aliens: Fireteam Elite.Visto l'avvicinarsi dell'uscita del gioco, gli sviluppatori hanno pubblicato 15 minuti inediti di gameplay per Aliens: Fireteam Elite L'articolo Aliens: Fireteam Elite, pubblicati 15 mi ...