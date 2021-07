Alex Zanardi | la sentenza del gip sul camionista dell’incidente

(Di venerdì 23 luglio 2021) Accolta la richiesta di archiviazione dell’inchiesta sull’incidente di: ilche si scontrò con Iron Man non ha alcuna colpa. Credit: Bryn Lennon/Getty ImagesMarco Ciacci, il conducente del tir che ha travoltoil 19 giugno 2020 lungo una strada provinciale di Siena, non ha alcuna responsabilità. Laarriva dal giudice delle indagini preliminari, che ha accolto la richiesta di archiviazione del processo: lo scorso aprile i titolari dell’inchiesta, sulla base dei risultati delle perizie tecniche, avevano chiesto di ...

Il gip di Siena ha archiviato le indagini per l'incidente del 19 giugno 2020 nel quale è rimasto gravemente ferito. Lo schianto avvenne nel Senese. A riportarlo è il quotidiano La Nazione. L'unico indagato era il conducente del camion contro cui urtò l'ex campione di Formula 1 con la sua handbike. ...Nessuna responsabilità colposa può essere attribuita all'autista che il 19 giugno 2020 era alla guida del camion con cui si scontrò, l'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, che percorreva con la sua handbike la strada provinciale 146 tra San Quirico d'Orcia e Pienza, in provincia di Siena, in occasione della ...Accolta la richiesta di archiviazione dell'inchiesta sull'incidente di Alex Zanardi: il camionista che si scontrò con Iron Man non ha alcuna colpa.L'autista del camion che si è scontrata con l'handbike di Zanardi non ha responsabilità: la famiglia del campione paralimpico ha sempre ritenuto ci fosse stata invasione della corsia ...