Alex Zanardi | arriva il colpo di scena | ecco cosa rischia adesso il camionista

Ad oltre un anno di distanza dall'incidente avvenuto a Pienza (provincia di Siena), che ha costrettoad un lungo periodo di riabilitazione non ancora concluso per le gravi lesioni riportate, si è concluso l'iter giudiziario a carico del conducente del camion coinvolto nello scontro con l'...Certamente resta il dispiacere per quello che è accaduto ad. Il pensiero sarà sempre per, con l'augurio che quanto prima si possa riprendere". E' il pensiero affidato all'Adnkronos ...SIENA: Il gip di Siena ha disposto l'archiviazione delle indagini per il terribile incidente avvenuto nel 2020 nel quale il campione rimase gravemente ferito ...La sentenza stabilisce quindi che a Marco Ciacci non può essere attribuita responsabilità colposa. Zanardi, che stava procedendo a una velocità di 50 chilometri orari, si era scontrato contro il mezzo ...