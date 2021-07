Alessandra Mastronardi, tremendo lutto: le parole strazianti (Di venerdì 23 luglio 2021) Alessandra Mastronardi è stata colpita da un drammatico lutto: la cugina Valentina De Icco è morta a soli 32 anni. Alessandra Mastronardi (Instagram)Ore difficili per Alessandra Mastronardi e la sua famiglia. La nota attrice è in lutto per la morte della cugina Valentina De Icco, 32enne della provincia di Napoli. Come reso noto dalla stampa locale campana, lottava fin dai tempi dell’adolescenza contro la sclerodermia. Si tratta di una malattia autoimmune che provoca un ispessimento cutaneo in diverse parti del corpo a causa dell’accumulo ... Leggi su ck12 (Di venerdì 23 luglio 2021)è stata colpita da un drammatico: la cugina Valentina De Icco è morta a soli 32 anni.(Instagram)Ore difficili pere la sua famiglia. La nota attrice è inper la morte della cugina Valentina De Icco, 32enne della provincia di Napoli. Come reso noto dalla stampa locale campana, lottava fin dai tempi dell’adolescenza contro la sclerodermia. Si tratta di una malattia autoimmune che provoca un ispessimento cutaneo in diverse parti del corpo a causa dell’accumulo ...

