Alessandra Mastronardi | morta la cugina Valentina a 32 anni Il post dell’attrice commuove

(Di venerdì 23 luglio 2021) “E quindi noi adesso senza di te cosa dovremmo fare? Tu ora sei libera, tu ora puoi correre felice senza sentire la fatica, tu ora puoi sorridere senza sentirti in imbarazzo, tu ora puoi viaggiare oltre i confini, tu ora puoi tutto!“. Sono le parole cheusa per dire addio allaDe Icco,a 32dopo aver lottato con la sclerodermia fin dall’adolescenza. L’attrice ha voluto salutarla anche in quello che lei chiama “universo tecnologico che forse vince anche la morte“. “E noi? Che dovremmo fare noi? Che restiamo qui, abbandonati, con questo ...

Un grave lutto ha colpito la famiglia di. L'attrice, messasi in mostra al grande pubblico nel ruolo di Eva (Cudicini ndr) nella fiction I Cesaroni , sui social ha annunciato la morte della cugina Valentina De Icco, ...Grave lutto in famiglia per, l'attrice italiana diventata famosissima da adolescente con la serie - cult I Cesaroni . Con uno struggente post su Instagram, ha comunicato ai fan la morte della cugina ...Shock a Giugliano per la scomparsa di Valentina De Icco. Anche la cugina, l'attrice Alessandra Mastronardi, piange la scomparsa della ragazza ...Lutto per Alessandra Mastronardi. L'attrice dice addio alla cugina strappata alla vita a soli 32 anni da una terribile malattia ...