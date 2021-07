Alessandra Mastronardi | morta a 32 anni la cugina Valentina | lo straziante addio

(Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “E quindi noi adesso senza di te cosa dovremmo fare? Tu ora sei libera, tu ora puoi correre felice senza sentire la fatica, tu ora puoi sorridere senza sentirti in imbarazzo, tu ora puoi viaggiare oltre i confini, tu ora puoi tutto!“.diceallaDe Icco,a 32dopo aver lottato con la sclerodermia fin dall’adolescenza. L’attrice napoletana ha voluto salutarla anche in quello che lei chiama “universo tecnologico che forse vince anche la morte“. “E noi? Che dovremmo fare noi? Che ...

Valentina De Icco, cugina di Alessandra Mastronardi, viveva a Giugliano, in provincia di Napoli.