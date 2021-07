Alessandra Mastronardi, il doloroso addio alla cugina morta a 32 anni (Di venerdì 23 luglio 2021) Alessandra Mastronardi sta vivendo un grande dolore, per l’improvvisa scomparsa di sua cugina Valentina, che se n’è andata a soli 32 anni. L’attrice napoletana ha scelto di condividere le sue emozioni sui social, spendendo parole bellissime e piene di sofferenza per la giovane donna che ha lasciato questo mondo troppo, troppo presto. “E quindi noi adesso senza di te cosa dovremmo fare?” – ha scritto la Mastronardi su Instagram, accompagnando questa dolcissima dedica ad alcune foto di sua cugina – “Tu ora sei libera, tu ora puoi correre felice senza sentire la fatica, tu ora puoi sorridere ... Leggi su dilei (Di venerdì 23 luglio 2021)sta vivendo un grande dolore, per l’improvvisa scomparsa di suaValentina, che se n’è andata a soli 32. L’attrice napoletana ha scelto di condividere le sue emozioni sui social, spendendo parole bellissime e piene di sofferenza per la giovane donna che ha lasciato questo mondo troppo, troppo presto. “E quindi noi adesso senza di te cosa dovremmo fare?” – ha scritto lasu Instagram, accompagnando questa dolcissima dedica ad alcune foto di sua– “Tu ora sei libera, tu ora puoi correre felice senza sentire la fatica, tu ora puoi sorridere ...

