Alessandra Mastronardi, chi è sua cugina Valentina De Icco, morta a 32 anni? Che malattia aveva? FOTO (Di venerdì 23 luglio 2021) Alessandra Mastronardi è in lutto. La cugina Valentina De Icco è infatti venuta a mancare, come riportato dalla cronaca locale campagna e da un messaggio addolorato lasciato dall'attrice su Instagram, che la ricorda con affetto e cordoglio. Ma chi era Valentina De Icco? E che malattia aveva? Scopriamo insieme cos'è successo.

