Alcuni vigili urbani di Roma si mandano su WhatsApp la svastica paragonata al green pass (Di venerdì 23 luglio 2021) Il messaggio corre via chat, nei gruppi dedicati. Alcuni vigili urbani di Roma, in gruppi su WhatsApp a loro dedicati, stanno facendo circolare l'immagine di una svastica al centro di un rettangolo verde. L'intestazione è inequivocabile: stanno parlando del green pass, del certificato che dal 6 agosto sarà necessario non soltanto per partecipare a manifestazioni (pubbliche e private qualora dovessero prevedere un possibile assembramento al chiuso), ma anche per mangiare all'interno di un ristorante o per consumare un caffè al tavolo all'interno di un bar.

