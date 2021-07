Alcibiade | sedotto dalla rovina

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 24 luglio 2021) Quando nel 1964 lo scrittore greco Thòdoros Kallifatidis (1938) lascia il Peloponneso per la Svezia con l’intento di fuggire alla politica repressiva e alla povertà di un paese nel quale non si riconosce, in svedese non sa dire che god morgon. Però conosce a menadito i film di Bergman e ha ascoltato qualche disco svedese. Nel nuovo passaporto il suo nome diventa Kallifatides, come oggi è conosciuto lo scrittore «svedese». Per vivere lavora come fattorino e lava i piatti in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.