Albano, che schiaffo a Romina: “Tra me e te è scesa la notte” (Di venerdì 23 luglio 2021) Albano Carrisi si racconta al settimanale Oggi insieme alla sua seconda compagna Loredana Lecciso e svela scomode verità sulla sua storica ex moglie, Romina Power. Una crisi esplosa con il dramma della figlia Ylenia, scomparsa alla fine del 1993. Un evento che ha diviso da sempre i due cantanti. Avevano visioni diverse. Al Bano si è subito rassegnato alla morte della ragazza. Invece Romina ancora oggi convinta che sua figlia sia viva, è fuggita e si è volontariamente isolata dal suo passato e dalla sua famiglia. “Nel 1996 ha scelto la sua vita – spiega Al Bano a Oggi, riferendosi a Power. “Ci siamo divertiti molto insieme, poi è ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 23 luglio 2021)Carrisi si racconta al settimanale Oggi insieme alla sua seconda compagna Loredana Lecciso e svela scomode verità sulla sua storica ex moglie,Power. Una crisi esplosa con il dramma della figlia Ylenia, scomparsa alla fine del 1993. Un evento che ha diviso da sempre i due cantanti. Avevano visioni diverse. Al Bano si è subito rassegnato alla morte della ragazza. Inveceancora oggi convinta che sua figlia sia viva, è fuggita e si è volontariamente isolata dal suo passato e dalla sua famiglia. “Nel 1996 ha scelto la sua vita – spiega Al Bano a Oggi, riferendosi a Power. “Ci siamo divertiti molto insieme, poi è ...

