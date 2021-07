Al G20 c’è un bel Clima. L’intesa possibile grazie all’asse Italia-Usa (Di venerdì 23 luglio 2021) La due giorni di lavori del G20 Ambiente, Clima ed energia si è conclusa con un applauso liberatorio che ha riempito il Palazzo Reale di Napoli, in una piazza Plebiscito blindata per il timore di assalti no-global. La ragione: l’assenso della Cina al documento finale su energia e Clima, con il quale sono state superate anche le posizioni più dure, come quella dell’India. Se ieri che si discuteva di ambiente era filato tutto abbastanza liscio con l’approvazione di un comunicato comune su tutela di ecosistemi e biodiversità, oggi la strada era in salita. Di trattativa “particolarmente complessa” ma anche di “risultato importante” ha parlato il padrone di ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 luglio 2021) La due giorni di lavori del G20 Ambiente,ed energia si è conclusa con un applauso liberatorio che ha riempito il Palazzo Reale di Napoli, in una piazza Plebiscito blindata per il timore di assalti no-global. La ragione: l’assenso della Cina al documento finale su energia e, con il quale sono state superate anche le posizioni più dure, come quella dell’India. Se ieri che si discuteva di ambiente era filato tutto abbastanza liscio con l’approvazione di un comunicato comune su tutela di ecosistemi e biodiversità, oggi la strada era in salita. Di trattativa “particolarmente complessa” ma anche di “risultato importante” ha parlato il padrone di ...

