Al Cavallino di Bottura | come si mangia nel ristorante della Ferrari

Il Cavallino nero è quello rampante che tutto il mondo identifica con la casa automobilistica fondata da Enzo Ferrari. Ma è anche il nome del ristorante, di fronte allo storico stabilimento di via Abetone Inferiore, che ha rinnovato gli spazi dove lo stesso patron, sin dagli Anni 50, riceveva a pranzo i collaboratori, i clienti e gli amici più stretti, nella sala privata. Lì amava guardare il Gran Premio della domenica e parlava di tutto, tra filetti e tagliatelle. Interessato da un restyling profondo, affidato all'architetto franco-iraniano India Mahdavi, ora il locale del Cavallino ha incrociato la strada di un altro ambasciatore dell'Emilia nel mondo, Massimo Bottura che si era interessato al tema dai tempi in cui lo scomparso Sergio Marchionne e John Elkann pensavano a come rilanciarlo. Per lo chef tristellato e la sua squadra è un nuovo confronto con un grande marchio del made in Italy, dopo la fortunata collaborazione con Gucci, che procede spedita tra l'Italia e il mondo con il format Osteria. A Tokyo aprirà il terzo ristorante della partnership dopo quelli a Firenze e Los Angeles

