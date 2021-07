Ai Giochi gli atleti e le atlete potranno inginocchiarsi prima delle gare. Vietate le foto sui social (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Comitato olimpico internazionale e gli organizzatori di Tokyo 2020 hanno vietato alle squadre di pubblicare sui social media immagini di atleti che si inginocchieranno durante questi Giochi ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Comitato olimpico internazionale e gli organizzatori di Tokyo 2020 hanno vietato alle squadre di pubblicare suimedia immagini diche si inginocchieranno durante questi...

Advertising

Federvolley : #Tokyo2020 ??? Gli appuntamenti de #LaNazionale ???? maschile ai Giochi Olimpici ?? ???? FORZA AZZURRI ???? @Coninews… - capuanogio : Non ti vaccini? Non giochi. Non metti a rischio gli altri e il sistema. Entro il 1^ ottobre. Semplice, diretto, s… - Agenzia_Ansa : Il primo caso di coronavirus è stato registrato nel Villaggio Olimpico di Tokyo, quando mancano solo sei giorni all… - Nicolet84520681 : RT @Solocarmen1: Le Olimpiadi antiche erano la consacrazione dell’agonismo ‘l’importante è vincere’. Non esisteva il podio e perdere era in… - petar68 : Ovviamente senza pubblico sarà diverso ma a quelli che vorrebbero annullarli, ricordo che i protagonisti dei giochi… -