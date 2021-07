' Agata rubata' torna in presenza | lo scrittore Musumeci ' abbraccia' gli amanti del giallo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Agata rubata

CataniaToday

Sono passati cinque mesi dall'uscita, ma il romanzo '' del giornalista catanese Valerio Musumeci, edito da Bonfirraro, non vuol saperne di ritirarsi sugli scaffali. Il libro è stato presentato ieri sera, 22 luglio, al Ma di Catania, alla ...Ancora un giallo noir "" ambientato a Catania il 19 agosto per incontrare l'autore Valerio Musumeci con la conduzione di Domenico Occhipinti. Una donna scienziata è la protagonista de "...Prende il via venerdì 23 luglio 2021, a Marina di Ragusa, la quarta edizione della rassegna di libri Liolà - - luoghi, incontri, opere, autrici e autori - organizzata dalla Pro Loco Mazzarelli. L’aper ...Circa 4 mila le persone controllate grazie all'intensificazione dei servizi di prevenzione e vigilanza per una più incisiva azione di contrasto alla microcriminalità effettuati nelle stazioni e a bord ...