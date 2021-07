Afghanistan: i Talebani decapitano interlocutore dell’esercito USA (Di venerdì 23 luglio 2021) I Talebani in Afghanistan decapitano un interlocutore che aveva lavorato per l’esercito statunitense. A riportarlo è la CNN. Si tratta della seconda esecuzione mostrata dall’agenzia americana, che segue un video in cui vedevano i ribelli giustiziare a freddo dei militari afghani. Inoltre, i Talebani avrebbero raggiunto il controllo del 90% dei confini, secondo quanti riferito Leggi su periodicodaily (Di venerdì 23 luglio 2021) Iinunche aveva lavorato per l’esercito statunitense. A riportarlo è la CNN. Si tratta della seconda esecuzione mostrata dall’agenzia americana, che segue un video in cui vedevano i ribelli giustiziare a freddo dei militari afghani. Inoltre, iavrebbero raggiunto il controllo del 90% dei confini, secondo quanti riferito

