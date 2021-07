Activision Blizzard nel caos molestie: per il CEO J. Allen Brack 'le accuse sono preoccupanti' (Di venerdì 23 luglio 2021) Lo stato della California ha denunciato Activision Blizzard per presunti casi di molestie sessuali sul posto di lavoro nell'azienda di World of Warcraft e Overwatch 2. Anche i creatori di Diablo IV sono stati identificati come un'azienda in cui si presume prevalgano comportamenti scorretti da alcuni anni. J. Allen Brack, nominato presidente di Blizzard Entertainment nel 2018, ha inviato un'email ai dipendenti, documento condiviso pubblicamente su Twitter dal giornalista Jason Schreier. In questa mail, il manager riconosce che ciò che la denuncia rivela è "estremamente ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 luglio 2021) Lo stato della California ha denunciatoper presunti casi disessuali sul posto di lavoro nell'azienda di World of Warcraft e Overwatch 2. Anche i creatori di Diablo IVstati identificati come un'azienda in cui si presume prevalgano comportamenti scorretti da alcuni anni. J., nominato presidente diEntertainment nel 2018, ha inviato un'email ai dipendenti, documento condiviso pubblicamente su Twitter dal giornalista Jason Schreier. In questa mail, il manager riconosce che ciò che la denuncia rivela è "estremamente ...

