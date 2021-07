Acli Roma: 63% anziani pronto a mettersi in gioco, 75% sostiene famiglia (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma – I nonni e le nonne della Capitale hanno una grande voglia di mettersi in gioco. Il 63% degli over 64 si sente ancora in grado di dare molto alla società, mentre il 75% svolge un ruolo fondamentale di sostegno per la propria famiglia e i figli. Così in una nota le Acli di Roma. Questa spinta-prosegue la nota- nasce soprattutto dalla loro voglia di socializzare (il 67% teme fortemente la solitudine), ancor di più dopo un anno e mezzo in cui, a causa della pandemia, le difficoltà sono state molte: la principale è stata legata alla difficoltà effettiva di poter uscire di casa, (44%) ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 luglio 2021)– I nonni e le nonne della Capitale hanno una grande voglia diin. Il 63% degli over 64 si sente ancora in grado di dare molto alla società, mentre il 75% svolge un ruolo fondamentale di sostegno per la propriae i figli. Così in una nota ledi. Questa spinta-prosegue la nota- nasce soprattutto dalla loro voglia di socializzare (il 67% teme fortemente la solitudine), ancor di più dopo un anno e mezzo in cui, a causa della pandemia, le difficoltà sono state molte: la principale è stata legata alla difficoltà effettiva di poter uscire di casa, (44%) ...

