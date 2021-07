A settembre c’è il rischio di tornare di nuovo in Dad (Di venerdì 23 luglio 2021) Il terzo anno scolastico della stagione pandemica potrebbe ricominciare a settembre così com’è finito quello precedente: con la didattica a distanzab («Dad») mescolata, su base regionale, con forme variabili di insegnamento in presenza. Molto dipende da come il governo Draghi riuscirà a gestire la partita delle vaccinazioni a una minoranza del personale scolastico che non ha ricevuto nemmeno una dose anche a causa dei pasticci combinati con Astrazeneca (il 15%, 220 mila persone) e la vaccinazione degli studenti dai 12 … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 23 luglio 2021) Il terzo anno scolastico della stagione pandemica potrebbe ricominciare acosì com’è finito quello precedente: con la didattica a distanzab («Dad») mescolata, su base regionale, con forme variabili di insegnamento in presenza. Molto dipende da come il governo Draghi riuscirà a gestire la partita delle vaccinazioni a una minoranza del personale scolastico che non ha ricevuto nemmeno una dose anche a causa dei pasticci combinati con Astrazeneca (il 15%, 220 mila persone) e la vaccinazione degli studenti dai 12 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

