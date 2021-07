A Napoli le stelle del nuoto mondiale: ISL lancia il ticketing della Regular Season 2021 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Dal recordman del mondo nei 100 farfalla, oltre che vincitore di sette ori iridati ai mondiali di Budapest 2017 Caeleb Dressel, alla campionessa olimpica nei 100 rana Lilly King; dalla primatista mondiale sui 50 rana, la sedicenne tarantina Benedetta Pilato all’eterna ungherese Katinka Hosszu. E ancora la svedese Sarah Sjöström con sei record del mondo all’attivo, ai Giochi di Rio oro nei 100 m farfalla, argento nei 200 m sl e bronzo nei 100 m sl. Ma soprattutto la tanto attesa Federica Pellegrini, la “divina” che ha deciso di continuare a nuotare dopo Tokyo con la cuffia di ISL. Saranno 320 gli atleti internazionali, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Dal recordman del mondo nei 100 farfalla, oltre che vincitore di sette ori iridati ai mondiali di Budapest 2017 Caeleb Dressel, alla campionessa olimpica nei 100 rana Lilly King; dalla primatistasui 50 rana, la sedicenne tarantina Benedetta Pilato all’eterna ungherese Katinka Hosszu. E ancora la svedese Sarah Sjöström con sei record del mondo all’attivo, ai Giochi di Rio oro nei 100 m farfalla, argento nei 200 m sl e bronzo nei 100 m sl. Ma soprattutto la tanto attesa Federica Pellegrini, la “divina” che ha deciso di continuare a nuotare dopo Tokyo con la cuffia di ISL. Saranno 320 gli atleti internazionali, ...

