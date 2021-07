A Milano 130 mln per rigenerare San Siro, Niguarda e Giambellino (Di venerdì 23 luglio 2021) 130 milioni di euro per rendere migliore la qualità dell'abitare dei quartieri Giambellino, Niguarda e San Siro. È il finanziamento che riceverà il comune di Milano nell'ambito del bando del Ministero ... Leggi su milanotoday (Di venerdì 23 luglio 2021) 130 milioni di euro per rendere migliore la qualità dell'abitare dei quartierie San. È il finanziamento che riceverà il comune dinell'ambito del bando del Ministero ...

Advertising

RedazioneLaNews : #Milano A Milano 130 mln per rigenerare San Siro, Niguarda e Giambellino - RedazioneLaNews : #Milano Rigenerazione urbana, 130 milioni per Lorenteggio, Giambellino, Niguarda e San Siro - JoseCarlosBMota : RT @MarcoGranelliMI: Un'ottima notizia per #Milano: in arrivo finanziamenti fino a 130 milioni del Bando del @mims_gov #PINQua , Programma… - CCISS_Ministero : A7 Milano-Genova fine code per 1 km causa ripristino incidente tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia (Km 130) e… - Filippo_Magnani : RT @MarcoGranelliMI: Un'ottima notizia per #Milano: in arrivo finanziamenti fino a 130 milioni del Bando del @mims_gov #PINQua , Programma… -