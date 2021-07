A Bolzano Danza fra conflitto e sogno (Di sabato 24 luglio 2021) Reenactment, rimessa in azione, rievocazione, rinascita. Con spirito contemporaneo. Guardare al passato con gli occhi di oggi, senza il timore di dare scossoni ai «classici», ma reiventandoli in piena libertà. Approccio che scorre nella 37a edizione di Bolzano Danza, in corso fino al 30 luglio: ha attraversato l’inaugurazione con i graffianti Swan Lakes della Gauthier Dance di Stoccarda, suggestione cult Il lago dei cigni di Petipa / Ivanov del 1895; anima il progetto Swans never die, declinazioni a sorpresa da … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 24 luglio 2021) Reenactment, rimessa in azione, rievocazione, rinascita. Con spirito contemporaneo. Guardare al passato con gli occhi di oggi, senza il timore di dare scossoni ai «classici», ma reiventandoli in piena libertà. Approccio che scorre nella 37a edizione di, in corso fino al 30 luglio: ha attraversato l’inaugurazione con i graffianti Swan Lakes della Gauthier Dance di Stoccarda, suggestione cult Il lago dei cigni di Petipa / Ivanov del 1895; anima il progetto Swans never die, declinazioni a sorpresa da … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Bolzano Danza A UCI Cagliari arriva Blackpink The Movie Con voce, danza, rap, doti musicali e una chimica perfetta tra di loro, le Blackpink irradiano un ... Quelle che lo proietteranno dal 4 al 6 agosto sono: UCI Luxe Palladio, UCI Bolzano e UCI Palermo. ...

"Come out", Olivier Dubois ipnotizza il pubblico di "Bolzano Danza" Gli appuntamenti con Bolzano Danza continuano fino al 30 luglio. Ritmi ipnotici e geometrie abbaglianti. L'angoscia, serrata, di una ripetizione ossessiva. Olivier Dubois, tra i coreografi più ...

Bolzano Danza, il festival che smonta e rimonta i classici del balletto La Repubblica Olivier Dubois alla Fondazione Dalle Nogare per il festival Bolzano Danza Oggi la Fondazione Antonio Dalle Nogare ospita per la prima volta il festival Bolzano Danza con la performance di Olivier Dubois "Prêt à baiser", creata nel 2012 per il Musée d'art moderne di Parigi ...

Bolzano Danza, il festival che smonta e rimonta i classici del balletto Fino alla fine del mese il festival altoatesino con una robusta rappresentanza di talenti della danza contemporanea italiana. Titolo di questa edizione, ...

