“70% studenti vaccinati o rinvieremo apertura anno scolastico”, a dirlo De Luca (Di venerdì 23 luglio 2021) "Dobbiamo completare la vaccinazione della popolazione studentesca per evitare di tornare di nuovo alla didattica a distanza e per riuscire, finalmente quest'anno e dev'essere una priorità per tutti noi, a mandare a scuola in presenza i ragazzi. Dobbiamo completare la campagna di vaccinazione fino all'immunità di gregge e lo faremo, anche a costo di ritardare l'apertura dell'anno scolastico". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 luglio 2021) "Dobbiamo completare la vaccinazione della popolazione studentesca per evitare di tornare di nuovo alla didattica a distanza e per riuscire, finalmente quest'e dev'essere una priorità per tutti noi, a mandare a scuola in presenza i ragazzi. Dobbiamo completare la campagna di vaccinazione fino all'immunità di gregge e lo faremo, anche a costo di ritardare l'dell'". L'articolo .

Advertising

mdcostatiscali1 : RT @valechindamo: DIPLOMATI CON LODE •Campania 2.318 •Puglia 2.166 •Sicilia 1.857 Studenti che NON RAGGIUNGONO LA SOGLIA MINIMA DI COMPETE… - SalvoIngenium : RT @valechindamo: DIPLOMATI CON LODE •Campania 2.318 •Puglia 2.166 •Sicilia 1.857 Studenti che NON RAGGIUNGONO LA SOGLIA MINIMA DI COMPETE… - Max_Alle : RT @valechindamo: DIPLOMATI CON LODE •Campania 2.318 •Puglia 2.166 •Sicilia 1.857 Studenti che NON RAGGIUNGONO LA SOGLIA MINIMA DI COMPETE… - GIotzov : RT @valechindamo: DIPLOMATI CON LODE •Campania 2.318 •Puglia 2.166 •Sicilia 1.857 Studenti che NON RAGGIUNGONO LA SOGLIA MINIMA DI COMPETE… - RossanoLambardi : RT @valechindamo: DIPLOMATI CON LODE •Campania 2.318 •Puglia 2.166 •Sicilia 1.857 Studenti che NON RAGGIUNGONO LA SOGLIA MINIMA DI COMPETE… -