10 anni senza Amy Winehouse, esce un libro per raccontarla (Di venerdì 23 luglio 2021) MILANO – Tyler James, amico di una vita di Amy Winehouse, è stato ospite questa mattina in 'Non Stop News', su Rtl 102.5, per ricordare la cantante e produttrice britannica morta esattamente 10 anni fa a soli 28 anni. "Ci siamo incontrati la prima volta che avevamo 12 anni ed eravamo a scuola, l'ho sentita cantare ancora prima che sentirla parlare, sono stato con lei praticamente tutta la sua vita, siamo stati l'uno per l'altra gli amici del cuore, le nostre anime erano vicinissime". Tyler James è l'autore del libro 'La mia Amy' (edito da Hoepli), in cui racconta il suo rapporto con la ...

