Zona gialla, regole da 1 agosto: nuovi parametri regioni (Di giovedì 22 luglio 2021) Zona gialla, regole nuove dall'1 agosto per le regioni alle prese con l'emergenza covid e con la variante Delta. Cambiano i parametri per stabilire il colore e il passaggio dalla Zona bianca -che attualmente si estende a tutta Italia- alla gialla, arancione o rossa. Non peseranno tanto i contagi e l'incidenza, quanto l'occupazione delle terapie intensive e degli altri reparti in ospedale. "L'incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle ...

