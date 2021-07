Zona gialla, arancione e rossa: regole e parametri, cosa cambia (Di giovedì 22 luglio 2021) Zona gialla, Zona arancione e Zona rossa: arrivano le nuove regole e i nuovi parametri per il colore delle regioni alle prese con l’emergenza covid. “cambiano i parametri che consentono il cambio di colore delle regioni. Ai colori sono connesse misure di contenimento disposte nel corso dei mesi. Fino a pochi mesi fa il parametro prevalente era l’indice Rt, ultimamente il parametro decisivo è stato riconosciuto nell’incidenza”, dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella conferenza dopo l’approvazione del decreto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 luglio 2021): arrivano le nuovee i nuoviper il colore delle regioni alle prese con l’emergenza covid. “no iche consentono il cambio di colore delle regioni. Ai colori sono connesse misure di contenimento disposte nel corso dei mesi. Fino a pochi mesi fa il parametro prevalente era l’indice Rt, ultimamente il parametro decisivo è stato riconosciuto nell’incidenza”, dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella conferenza dopo l’approvazione del decreto ...

