Zona Bianca, Paragone ’sfotte’ Bassetti: «E’ pronto per il calendario e l’Isola dei Famosi» – Video (Di giovedì 22 luglio 2021) Zona Bianca La prossima edizione dell’Isola dei Famosi potrebbe aver trovato il suo primo concorrente: il virologo Matteo Bassetti! O per lo meno è questo lo “scenario ipotizzato”, ieri sera, dal senatore Gianluigi Paragone nel corso della puntata di Zona Bianca condotta da Giuseppe Brindisi. I due, sul fronte opposto sul versante dei vaccini, si sono infatti resi protagonisti di un acceso scontro, dove il medico è stato attaccato, nuovamente, per il suo presenzialismo. Nello specifico, la discussione ha preso il via nel momento in cui ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 22 luglio 2021)La prossima edizione deldeipotrebbe aver trovato il suo primo concorrente: il virologo Matteo! O per lo meno è questo lo “scenario ipotizzato”, ieri sera, dal senatore Gianluiginel corso della puntata dicondotta da Giuseppe Brindisi. I due, sul fronte opposto sul versante dei vaccini, si sono infatti resi protagonisti di un acceso scontro, dove il medico è stato attaccato, nuovamente, per il suo presenzialismo. Nello specifico, la discussione ha preso il via nel momento in cui ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH +++ Regioni, fuori da zona bianca green pass per ristorante ++ Anche per discoteche e eventi, 'salvacondotto contro chiusure' #ANSA - Agenzia_Ansa : Si resta in zona bianca se l'occupazione delle terapie intensive non supera il 20% dei posti letto a disposizione e… - Rinaldi_euro : Zona Bianca, Alessandro Cecchi Paone delira sulla destra: 'Responsabile di 130 mila morti Covid'. Il conduttore lo… - Gobbotto : @ylefsch Basta documentarsi…. L’intero Paese è zona bianca, quindi inutile fare controlli se ti sposti da una regio… - Lixm_Hbokie : in sicilia ci sono tipo 6000 casi e ancora siamo zona bianca, quando ci volete mettere almeno in zona gialla?? prontooo -