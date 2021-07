Zona Bianca, Paragone ’sfotte’ Bassetti: «E’ pronto per il calendario e l’Isola dei Famosi» – Video (Di giovedì 22 luglio 2021) Zona Bianca La prossima edizione dell’Isola dei Famosi potrebbe aver trovato il suo primo concorrente: il virologo Matteo Bassetti! O per lo meno è questo lo “scenario ipotizzato”, ieri sera, dal senatore Gianluigi Paragone nel corso della puntata di Zona Bianca condotta da Giuseppe Brindisi. I due, sul fronte opposto sul versante dei vaccini, si sono infatti resi protagonisti di un acceso scontro, dove il medico è stato attaccato, nuovamente, per il suo presenzialismo. Nello specifico, la discussione ha preso il via nel momento in cui ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 22 luglio 2021)La prossima edizione deldeipotrebbe aver trovato il suo primo concorrente: il virologo Matteo! O per lo meno è questo lo “scenario ipotizzato”, ieri sera, dal senatore Gianluiginel corso della puntata dicondotta da Giuseppe Brindisi. I due, sul fronte opposto sul versante dei vaccini, si sono infatti resi protagonisti di un acceso scontro, dove il medico è stato attaccato, nuovamente, per il suo presenzialismo. Nello specifico, la discussione ha preso il via nel momento in cui ...

