Zona Bianca | Matteo Bassetti e la lite con Gianluigi Paragone | “Studi e poi parli” | “Lei è pronto per l’Isola dei Famosi”

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH +++ Regioni, fuori da zona bianca green pass per ristorante ++ Anche per discoteche e eventi, 'salvacondotto contro chiusure' #ANSA - Agenzia_Ansa : Si resta in zona bianca se l'occupazione delle terapie intensive non supera il 20% dei posti letto a disposizione e… - Rinaldi_euro : Zona Bianca, Alessandro Cecchi Paone delira sulla destra: 'Responsabile di 130 mila morti Covid'. Il conduttore lo… - FQMagazineit : Zona Bianca, Matteo Bassetti e la lite con Gianluigi Paragone: “Studi e poi parli”, “Lei è pronto per l’Isola dei F… - Ggcrm : Dati: A) 4000 casi ieri B) tempo di raddoppio 5 giorni C) partiti che chiedono la zona bianca fino a fine agosto.… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona Bianca

La Repubblica

... non oltre il 5% di occupazione da parte di pazienti Covid - 19 per le terapie intensive e il 10% per i ricoveri in area medica per rimanere in. Se invece l'intenzione è quella di ...Le richieste delle Regioni Le Regioni chiedono che i parametri per decretare il passaggio dallaa gialla , con tutte le limitazioni del caso, prevedano il 30% dei posti letto occupati ...Verso l’obbligo del green pass per viaggiare anche in Italia. Il certificato servirà per treni e aerei nazionali, ma anche per i mezzi pubblici (in due tempi diversi). Ecco le nuove regole al vaglio d ...La trasmissione è Zona Bianca, Rete4. Il conduttore Giuseppe Brindisi. Con gli ospiti in studio si dibatte di Greenpass. Ci sono il senatore Gianluigi Paragone e l’infettivologo Matteo Bassetti. Tra i ...