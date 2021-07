Xbox Series X come PS5 torna disponibile da MediaWorld!

(Di giovedì 22 luglio 2021) Buone notizie per coloro che non sono riusciti ancora ad acquistare una console next-gen. Attraverso la pagina Facebook ufficiale, MediaWorld ha annunciato che questa settimana arriveranno sia nuove unità di PlayStation 5 cheX. Per quanto riguarda PlayStation 5, domani alle ore 15:00 sarÃper l'acquisto PlayStation 5 e dal 21 luglio intorno alla stessa ora il bundle PlayStation 5 + Ratchet & Clank: Rift Apart.X invece tornerÃgiovedì 22 luglio sempre alle 15:00. Per provare ad ottenere una di queste console dovrete visitare il sito web ...

stavo pensando all'upgrade camuffato di switch e sparata a 350??poi penso alla docking station un pezzo di plastica… fatta al risparmio e fatta col culo la lapide?????????? oggi sul sito mediaworld Xbox Series X tornerà disponibile il 22 luglio intorno alle 15:00 sul sito

Fin dal giorno del lancio lo scorso anno, acquistare unaX si è rivelato una vera e propria impresa. Così come accade per la rivale PlayStation 5 di Sony, anche la console next - gen di casa Microsoft è pressoché introvabile. Sono poche le unità ...eFootball sarà disponibile praticamente su tutti i dispositivi, tranne la Nintendo Switch : PS4 PS5OneX - S PC - Steam Android iOS eFootball sarà completamente ' cross - platform ',...Vediamo questo lungo filmato dell'attesissimo The Ascent che analizza nel dettaglio la versione Xbox Series X, commentata dagli sviluppatori.. Il canale YouTube di Xbox ha pubblicato un lungo video ...Oggi la console next-gen di Microsoft torna in vendita: acquista Xbox Series X grazie al Drop di Mediaworld, qui trovi il link da utilizzare.