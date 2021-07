Wta Palermo 2021, Bronzetti: “Ancora non ho realizzato quello che sto facendo” (Di giovedì 22 luglio 2021) “Ancora non ho realizzato quello che sto facendo, probabilmente lo farò nelle prossime settimane quando guarderò indietro e vedrò quello che ho realizzato. Ho fatto più di quanto pensassi, ma Ancora sono in gara e spero di andare più avanti più possibile”. Lucia Bronzetti è in gran forma e sta vivendo forse il momento migliore della sua carriera. La riminese classe 1998 ha infatti raggiunto i quarti di finale prima al Wta di Losanna, quindi al torneo di Palermo, dove per un posto in semifinale affronterà la rumena Ruse, che è reduce però ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) “non hoche sto, probabilmente lo farò nelle prossime settimane quando guarderò indietro e vedròche ho. Ho fatto più di quanto pensassi, masono in gara e spero di andare più avanti più possibile”. Luciaè in gran forma e sta vivendo forse il momento migliore della sua carriera. La riminese classe 1998 ha infatti raggiunto i quarti di finale prima al Wta di Losanna, quindi al torneo di, dove per un posto in semifinale affronterà la rumena Ruse, che è reduce però ...

Advertising

sportface2016 : #WtaPalermo, Lucia #Bronzetti: 'Ancora non ho realizzato quello che sto facendo' - mikrofondakimvr : ?? WTA Palermo ?? Danielle Collins - Maddison Inglis ? 21.50 ?? Bein Sports Max HD 2 ??? @turgaykskn - CirocOnIce21 : RT @AndrewIsSports: WTA Palermo Zhang vs Di Lorenzo ?? Over 19.5 -120 ?? Di Lorenzo +4.5 +100 ?? Di Lorenzo ML +300 - Baz125409819 : RT @AndrewIsSports: WTA Palermo Zhang vs Di Lorenzo ?? Over 19.5 -120 ?? Di Lorenzo +4.5 +100 ?? Di Lorenzo ML +300 - RealSimba4 : RT @AndrewIsSports: WTA Palermo Zhang vs Di Lorenzo ?? Over 19.5 -120 ?? Di Lorenzo +4.5 +100 ?? Di Lorenzo ML +300 -