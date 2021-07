WTA Gdynia 2021 | Kawa elimina Begu Avanti Kucova | Kozlova e Zanevska

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 luglio 2021) Si sono appena conclusi i match odierni del WTA di. Fantastica prova della polacca Katarzynache ha superato in due set la testa di serie numero 3 ovvero la rumena Irinacol punteggio di 6-4 6-2. Una prestazione di alto livello per la numero 143 del mondo che ai quarti incocerà Kateryna. L’ucraina a sua volta ha sconfitto in rimonta (2-6 6-4 6-3) la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, una delle candidate ad arrivare in fondo al torneo. Vittoria in scioltezza per la spagnola Nuria Parrizas-Diaz che ha rifilato un perentorio 6-4 6-2 alla russa Amina Anshba. Ha impiegato poco più di un’ora la belga ...