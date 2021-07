Women for Oncology Italy al fianco delle donne per abbattere i muri delle differenze di genere (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 luglio 2021 – Si è tenuto nei giorni scorsi a Roma il “W20 Rome Summit”. Per tre giorni i diritti delle donne sono stati al centro del dibattito politico. Noi di Women for Oncology Italy, che da anni portiamo avanti la nostra battaglia contro il gender gap, plaudendo all’iniziativa, chiediamo che ora i riflettori non si spengano sulle tematiche che sono state trattate. Abbiamo apprezzato molto le parole della Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen che ha proclamato che si potrà raggiungere la parità di genere entro il 2030 e abbiamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 luglio 2021 – Si è tenuto nei giorni scorsi a Roma il “W20 Rome Summit”. Per tre giorni i dirittisono stati al centro del dibattito politico. Noi difor, che da anni portiamo avanti la nostra battaglia contro il gender gap, plaudendo all’iniziativa, chiediamo che ora i riflettori non si spengano sulle tematiche che sono state trattate. Abbiamo apprezzato molto le parole della Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen che ha proclamato che si potrà raggiungere la parità dientro il 2030 e abbiamo ...

Advertising

Filippo_64 : Per la prima volta nella storia della @MLB una partita è stata commentata da tutte donne @Orioles @RaysBaseball - Beatoutfitt : Mini Cute Unicorn Backbag - riverosssfacu : RT @mauriacostax: @riverosssfacu JSJSJSJAJAJAJ FADA for women and gays - zaphyrac : RT @mauriacostax: @riverosssfacu JSJSJSJAJAJAJ FADA for women and gays - mauriacostax : @riverosssfacu JSJSJSJAJAJAJ FADA for women and gays -